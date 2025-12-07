پخش زنده
مدیرعامل بنیاد ملی پویانمایی ایران، طی حکمی علی قربانی را به عنوان دبیر رویداد ملی سرمایهگذاری پویانمایی سریالی و سینمایی منصوب کرد.
ثبتنام در رویداد ملی سرمایهگذاری پویانمایی سریالی و سینمایی از هشتم آذر آغاز شده و متقاضیان واجد شرایط میتوانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی به پایگاه اینترنتی irnaf.ir مراجعه کنند. ثبت آثار تا ۲۵ آذر ادامه دارد، کارگاههای آموزشی ۷ و ۸ دی برپا میشود و شرکتکنندگان تا ۱۵ دی فرصت تکمیل پروژهها را خواهند داشت. اسامی راهیافتگان ۱۶ دی اعلام و فرایند منتورینگ از ۱۷ تا ۲۳ دی انجام میشود.
در این رویداد پس از ارسال Pitch Bible، دو قسمت فیلمنامه آثار سریالی، خلاصه فیلمنامه آثار سینمایی، جدول مالی و زمانبندی پروژه، آثار توسط هیئت انتخاب ارزیابی شده و سپس شرکتکنندگان زیر نظر مربیان تخصصی برای مرحله ارائه نهایی آماده خواهند شد؛ ارائهای که تنها در حضور کمیته ارزیابی و جمعی از سرمایهگذاران برگزار میشود.
رویداد ملی سرمایهگذاری پویانمایی سریالی و سینمایی با حضور انیماتورها، مربیان تخصصی و سرمایهگذاران صنعت انیمیشن از ۲۴ تا ۲۶ دی ۱۴۰۴ در مشهد برگزار میشود.