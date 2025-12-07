پخش زنده
هشدار سطح زرد هواشناسی مبنی بر احتمال خسارت دیدن محصولات کشاورزی از هفدهم تا بیستم آذر صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۶ استان مرکزی صادر شد.
توصیف سامانه: بررسیها از ورود یک سامانه بارشی از ساعات اولیه امشب از نواحی شمال غرب به کشور حکایت دارد که به تدریج مناطق وسیعی از کشور را در روزهای آتی تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بیشترین فعالیت این سامانه در نواحی غرب، جنوب غرب، شمال غرب و دامنههای رشته کوههای زاگرس و البرز خواهد بود، اما با شدت کمتر استان مرکزی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
زمان شروع: دوشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
زمان پایان: پنجشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
نوع مخاطره:
دوشنبه ۱۴۰۴/۹/۱۷: در برخی از نقاط (بویژه نیمه شمالی استان) بارش یا رگبار باران، در ارتفاعات احتمال بارش برف، در برخی مناطق وزش باد
سه شنبه ۱۴۰۴/۹/۱۸: گاهی بارش باران در ارتفاعات احتمال بارش برف، گاهی وزش باد
چهارشنبه ۱۴۰۴/۹/۱۹: بارش یا رگبار باران، در مناطق کوهستانی احتمال بارش برف و وزش باد، در مناطق سردسیر در ساعات شب احتمال مه
پنجشنبه ۱۴۰۴/۹/۲۰: احتمال رگبار باران و برف و وزش باد موقتی و کاهش دما، در مناطق مستعد مه آلود
منطقه اثر: اراک، آشتیان، تفرش، خمین، خنداب، دلیجان، زرندیه، ساوه، شازند، غرق آباد، فراهان، کمیجان و محلات.
اثر مخاطره: احتمال آبرفتگی و لغزندگی معابر و جادهها -احتمال اختلال تردد در گردنههای استان به دلیل احتمال بارش برف و کاهش دید به دلیل بارش و پدیده مه - احتمال خسارت به بخش کشاورزی
توصیهها:
احتیاط در تردد جادهها و معابر عمومی به دلیل لغزندگی
بازگشایی مسیرهای عبور آب
زهکشی و بازگشایی مسیرهای آب در باغات و مزارع
انتقال محصولات و نهادههای کشاورزی از مزارع به انبارهای استاندارد
توجه به پیش بینیها در محلول پاشی و سم پاشی در مزارع و باغات
آمادگی دستگاههای اجرایی مربوطه به ویژه راهداریها.