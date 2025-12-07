فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: عزیزترین فرزندان این آب و خاک با عبور از بزرگترین سرمایه خود، یعنی جان خویش، نه‌تنها نظام مقدس جمهوری اسلامی را تثبیت کردند، بلکه امنیت را برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند و موجب سربلندی ملت ایران شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ خلبان «حمید واحدی» فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در دیدار جمعی از همسران و مادران شهدای نهاجا با اشاره به جایگاه والای شهیدان و خانواده آنان نزد مردم ایران، اظهار داشت: مردم قدرشناس ایران اسلامی می‌دانند که عزیزترین فرزندان این آب و خاک با عبور از بزرگترین سرمایه خود، یعنی جان خویش، نه‌تنها نظام مقدس جمهوری اسلامی را تثبیت کردند، بلکه امنیت را برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند و موجب سربلندی ملت ایران شدند.

امیر سرتیپ واحدی ادامه داد: شهدا با ایثار و فداکاری خود، راه و رسم پیشرفت و ایستادن روی پای خود را به ما آموختند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش در ادامه با بیان اینکه هر اقدامی که برای حفظ حرمت و جایگاه خانواده شهدا شود، باز هم کم است، گفت: شما خانواده‌های معظم شهدا عزیزترین افراد خود را تقدیم کرده‌اید و همچنان با افتخار ایستاده‌اید. وظیفه ما در نیروی هوایی و دیگر مقامات نظام جمهوری اسلامی است که اجر و ایثار خانواده شهدا را پاس بداریم.

امیر سرتیپ واحدی، مادران شهدا را اسوه مقاومت خواند و تصریح کرد: مادران شهدا با پیروی از حضرت‌ ام‌البنین (ع)، نه‌تنها مقابل ناملایمات و سختی‌های زندگی ایستادند، بلکه پیام ایستادگی ملت ایران را به جهان مخابره کرده و به همه ما راه و رسم ایستادگی در راه آرمان‌ها را آموختند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه ادامه راه شهدا توسط خانواده‌هایشان کمتر از جانفشانی و ایثار فرزندانشان نیست، گفت: خانواده‌های شهدا الگوی حقیقی فرزند صالح را به همگان نشان دادند و این افتخار بزرگی برای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که فرصت خدمتگزاری به این عزیزان را در اختیار دارد و می‌کوشد، رضایت خاطر خانواده‌های معظم و گرانقدر شهدا را جلب کند.