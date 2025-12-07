به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، از بخش‌های مختلف اداره کل پزشکی قانونی استان زنجان بازدید و با کارکنان و مراجعان آن گفت‌و‌گو کرد.

در جریان این بازدید تعدادی از کارکنان به بیان مشکلات و کمبود‌های اداره کل پزشکی قانونی استان پرداختند و مراجعان نیز در دیدار با رییس سازمان درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌ها و برخی مشکلات موجود توضیحاتی ارائه کردند.

بازدید رییس سازمان از اداره کل پزشکی قانونی استان زنجان به منظور آگاهی از نحوه خدمت رسانی به مردم شریف استان، آگاهی از مشکلات و کمبود‌های این اداره کل و شنیدن سخنان کارکنان و مراجعین و پیگیری مشکلات آنان صورت گرفت.

بر اساس این گزارش از دیگر برنامه‌های سفر دکتر مسجدی به استان زنجان، حضور در گلزار شهدا و همچنین دیدار با مادر شهید والامقام حمید طوماری و قدردانی از این مادر بزرگوار است.