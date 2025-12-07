پخش زنده
ارسلان زارع گفت: اقدامات لازم برای رفاه و آسایش دانشجویان بهویژه افزایش کیفیت خوابگاههای دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی شتاب میگیرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ آیین بزرگداشت روز دانشجو در پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با حضور استاندار برگزار شد.
در این آیین نمایندگان کانونها، انجمن و تشکلهای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خواستهها و دغدغههای خود را گفتند.
ارسلان زارع درباره آخرین وضعیت اجرای طرحهای حوزه درمان گفت: اکنون ۵ بیمارستان در راستای افزایش کیفی سلامت و درمان استان در دست اجرا است که برای تسریع در تکمیل طرحها، نهایت توان خود را بهکار میگیریم.
او افزود: برای توسعه استان و ارتقای سطح رفاه و درآمد و اشتغال و کاهش آسیبهای اجتماعی، باید در کنار هم با اتحاد و انسجام برای این مهم گام برداریم.
استاندار بوشهر اضافه کرد: دانشجویان با متانت و بیانی زیبا، نقدها و مطالبات خود را بدون لکنت مطرح کردند و ما موظف به پاسخگویی شفاف هستیم.
زارع درباره خوابگاههای دانشجویی گفت: اقدامات لازم برای رفاه و آسایش دانشجویان بهویژه افزایش کیفیت خوابگاههای دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی شتاب میگیرد و عملیات اجرایی خوابگاه متأهلی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز تسریع میشود تا بر اساس برنامهریزی جدید به بهرهبرداری برسد.
استاندار بوشهر با اعلام رضایت از انتشار منظم نشریات دانشجویی افزود: انتشار نشریات دانشجویی در دانشگاههای استان افزایش یافته و در اینجا نیز از ۲ نشریه به ۱۲ نشریه افزایش یافته که قابل تقدیر است.
ارسلان زارع گفت: با برنامهریزی انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی، خانه جوان نیز در این دانشگاه ایجاد میشود.