به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ آیین بزرگداشت روز دانشجو در پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با حضور استاندار برگزار شد.

در این آیین نمایندگان کانون‌ها، انجمن و تشکل‌های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خواسته‌ها و دغدغه‌های خود را گفتند.

ارسلان زارع درباره آخرین وضعیت اجرای طرح‌های حوزه درمان گفت: اکنون ۵ بیمارستان در راستای افزایش کیفی سلامت و درمان استان در دست اجرا است که برای تسریع در تکمیل طرح‌ها، نهایت توان خود را به‌کار می‌گیریم.

او افزود: برای توسعه استان و ارتقای سطح رفاه و درآمد و اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی، باید در کنار هم با اتحاد و انسجام برای این مهم گام برداریم.

استاندار بوشهر اضافه کرد: دانشجویان با متانت و بیانی زیبا، نقد‌ها و مطالبات خود را بدون لکنت مطرح کردند و ما موظف به پاسخگویی شفاف هستیم.

زارع درباره خوابگاه‌های دانشجویی گفت: اقدامات لازم برای رفاه و آسایش دانشجویان به‌ویژه افزایش کیفیت خوابگاه‌های دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی شتاب می‌گیرد و عملیات اجرایی خوابگاه متأهلی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز تسریع می‌شود تا بر اساس برنامه‌ریزی جدید به بهره‌برداری برسد.

استاندار بوشهر با اعلام رضایت از انتشار منظم نشریات دانشجویی افزود: انتشار نشریات دانشجویی در دانشگاه‌های استان افزایش یافته و در این‌جا نیز از ۲ نشریه به ۱۲ نشریه افزایش یافته که قابل تقدیر است.

ارسلان زارع گفت: با برنامه‌ریزی انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی، خانه جوان نیز در این دانشگاه ایجاد می‌شود.