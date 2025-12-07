روزانه بیش از ۵۰۰ نفر بیمار مشکوک به ویروس آنفلوانزا در شهرستان نهاوند به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی مراجعه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس شبکه بهداشت ودرمان نهاوند گفت: بیش از ۹۵ درصد این بیماران، بصورت سرپایی مداوا و مرخص می‌شوند، اما برای ۵ درصد دیگر، تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شده است.

دکتر سجاد هادیان افزود: در هردو بیمارستان نهاوند علاوه بر تجهیز اورژانس‌ها به پزشک وکادر درمان بیشتر، بخش‌های ویژه‌ای برای ارائه خدمات به بیماران راه اندازی شده است.

نهاوند ۲ بیمارستان و ۱۶ مرکز بهداشتی و درمانی دارد.