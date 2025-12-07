به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدرضا حسینی گفت: با هدف افزایش انگیزه دانش‌آموزان و ارتقای حضور ایران در رقابت‌های علمی ملی و بین‌المللی، رایزنی‌های گسترده‌ای میان باشگاه دانش پژوهان جوان و بنیاد ملی نخبگان انجام شد. به گفته رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان، با توجه به همکاری مؤثر بنیاد ملی نخبگان، توافق شد که پذیرفته‌شدگان مرحله اول المپیاد علمی کشور از امسال مشمول امتیاز ویژه در تسهیلات بنیاد ملی نخبگان شوند.

حسینی افزود: اجرای این طرح از سال جاری آغاز و پیش‌بینی می‌شود نقش مهمی در ترغیب دانش‌آموزان برای مشارکت جدی‌تر در مسیر المپیاد‌های علمی و کسب افتخارات جهانی داشته باشد.

رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان همچنین افزود: ثبت‌نام دانش‌آموزان سراسر کشور برای مرحله اول المپیاد علمی تا پایان سه‌شنبه هجدهم آذر از طریق درگاه رسمی آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir ادامه دارد.