به گزارش خبرگزاری صداوسیما بر اساس برآورد‌های اولیه سرویس اطلاعات آتش‌سوزی جنگل‌های اروپا (EFFIS)، قاره سبز در ۲۰۲۵ (سال جاری میلادی)، بیشترین آتش‌سوزی‌های جنگلی خود را تجربه کرد که این امر نشان‌دهنده روند رو به رشد فصل‌های آتش‌سوزی طولانی‌تر و مخرب‌تر است.

داده‌های EFFIS نشان می‌دهد آتش‌سوزی‌های جنگلی در سراسر این قاره به طور فزاینده‌ای، مکرر و شدید می‌شوند. ارقام اولیه برای سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که کل مساحت تحت تأثیر قرار گرفته، از تمام رکورد‌های قبلی از زمان شروع جمع‌آوری داده‌ها توسط EFFIS فراتر خواهد رفت.

بر اساس آخرین آمار، آتش‌سوزی‌های جنگلی مداوم، ناشی از موج گرما در سراسر اروپا، کل مساحت سوخته شده در سال ۲۰۲۵ را به بیش از یک میلیون هکتار رسانده است که بالاترین میزان در هر سال از زمان شروع ثبت رسمی EFFIS در سال ۲۰۰۶ است.

طی سال کنونی میلادی در چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه، ترکیه و یونان، آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای رخ داد. این اتفاق همزمان با موج گرمای شدیدی است که چندین کشور قاره اروپا را تحت تأثیر قرار داده است.

در فرانسه موج گرما سبب بروز آتش‌سوزی‌های بزرگ در جنوب کشور، و همچنین در استان‌های بوش دو رون و هیرولت شد، به طوریکه دولت، مجبور شد بخش‌هایی از بزرگراه‌های اصلی را در تعطیلات آخر هفته و فصل تعطیلات ببندد. این آتش‌سوزی‌ها به حدی گسترده بود که منجر به تخلیه شهروندان در برخی شهر‌های جنوبی و همچنین مسدود شدن راه‌ها و در نتیجه ترافیک شدید شد.

در یونان، وسعت آتش‌سوزی در جنگل‌های جزیره تا حدی گسترش یافت که منجر به تخلیه دو روستا از سکنه‌شان شد. بر اساس اطلاعات موجود، بیش از ۱۶۰ نفر، ۴۶ دستگاه نقلیه و ۵ هواپیمای اطفای حریق، در جنوب ایویا، واقع در شرق آتن، برای مهار آتش‌سوزی مستقر شدند.

تصاویری از آتش‌سوزی‌های جنگلی در اروپا (بدون صدا)