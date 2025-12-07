امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

نفوذ موشک‌های ایرانی به قلب مراکز حیاتی تل آویو

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۶- ۱۷:۱۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
دستگیری کلاهبردار مامور نما
دستگیری کلاهبردار مامور نما
۱۴۰۴-۰۹-۱۵
افشای موقعیت مکانی حساب‌های ایکسی (توییتر) که به ظاهر وطن پرست و ایرانی بودند!
افشای موقعیت مکانی حساب‌های ایکسی (توییتر) که به ظاهر وطن پرست و ایرانی بودند!
۱۴۰۴-۰۹-۱۶
متن و حاشیه‌های مراسم روز دانشجو با حضور رئیس جمهور
متن و حاشیه‌های مراسم روز دانشجو با حضور رئیس جمهور
۱۴۰۴-۰۹-۱۶
ایران جوان ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
ایران جوان ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۱۴۰۴-۰۹-۱۵
خبرهای مرتبط

قدرت موشکی ایران، حقیقتی بین همه روایت‌ها ...

قدرت موشکی ایران معادلات دشمن را به هم زد

سخنگوی سپاه: دقت موشک‌ها را افزایش داده‌ایم

برچسب ها: موشک های ایران ، قدرت نظامی ایران ، جنگ ایران و رژیم صهیونیستی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 