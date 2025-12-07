پخش زنده
فرماندار کامیاران از اجرای مجموعهای از اقدامات فنی و میدانی برای کاهش تصادفات درونشهری و برونشهری این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در پی جانباختن ۳۷ نفر بر اثر تصادفات رانندگی در سال جاری که چهار مورد آن در محدوده درونشهری رخ داده است اصلاح و ایمنسازی نقاط حادثهخیز این شهرستان در دستور کار شورای ترافیک قرار گرفت.
در همین راستا، شورای ترافیک شهرستان با حضور کمیته فنی شورای ترافیک استان، پلیس راه، اداره راهداری و زیرساخت، بازدید میدانی گستردهای از محورهای برونشهری و معابر درونشهری انجام داد.
در این بازدید، اقداماتی همچون پیچتراشی، نصب علائم راهنمایی و رانندگی، اجرای شیارهای لرزاننده و نصب گلمیخ در مسیرهای پرخطر بررسی و اجرا شد.
میرزایی فرماندار کامیاران با اشاره به نتایج اولیه این اقدامات گفت:خوشبختانه اجرای این طرحها بازدارندگی مؤثری در سطح شهرستان ایجاد کرده و انتظار میرود در روزهای آینده کاهش محسوسی در تعداد تصادفات ثبت شود.
وی افزود: در کنار اقدامات فنی، برنامههای آموزشی نیز برای ارتقای فرهنگ ترافیک و افزایش آگاهی شهروندان نسبت به رعایت قوانین رانندگی برگزار شده است.
سرهنگ خدادادی، فرمانده پلیس راه سنندج–کرمانشاه نیز با اشاره به بازدید میدانی امروز از محورهای کامیاران گفت: شناسایی و اصلاح نقاط حادثهخیز در اولویت کاری شورای ترافیک استان و شهرستان قرار گرفته و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات موجود ارائه شده است.
مسئولان شهرستان امیدوارند با ادامه این روند و تکمیل طرحهای ایمنسازی، شاهد کاهش چشمگیر حوادث رانندگی در ماههای پیشِرو باشند.