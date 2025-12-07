پخش زنده
دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران از فعالیت حضوری تمام مدارس و دانشگاههای استان در تمام مقاطع تحصیلی طی فردا دوشنبه ۱۷ آذرماه خبر داد گفت: طرح زوج و فرد همچنان پابرجاست و ادارات و دانشگاهها نیز فعال خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران عصر روز یکشنبه از فعالیت حضوری تمام مدارس استان در تمام مقاطع تحصیلی طی فردا دوشنبه ۱۷ آذرماه خبر داد و گفت: فقط مهدکودکها و پیش دبستانیهای استان تهران فردا تعطیل خواهند بود.
حسن عباس نژاد درخصوص وضعیت فعالیت دستگاهها و دانشگاهها نیز گفت: فعالیت همه ادارات و دانشگاهها نیز به صورت حضوری دایر است، فقط مادران دارای فرزند پیش دبستانی و مهدکودک با نظر مدیران میتوانند از دورکاری استفاده کنند.
دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران اظهار کرد: تردد کامیونها همچنان در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است.
حسن عباس نژاد گفت: اکیدا توصیه میشود از روشن ماندن اتوبوسها و مینیبوسها در پایانهها و توقف گاههای شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامهها و اقدامات مدیریت ترافیک و بهروزرسانی و نصب دوربینهای هوشمند با جدیت دنبال شود.
دبیرکارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران در ادامه از تدوام اجرای طرح زوج و فرد در پایتخت خبر داد و عنوان کرد: این طرح از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرامیگردد لازم به ذکر است که (برای اجرای این طرح هیچ استثنایی وجود ندارد) همچنین اصناف از ۹:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ دقیقه شب به جز اصناف خدماتی فعال خواهند بود.
حسن عباس نژاد افزود: اطلاعرسانی گسترده درباره توصیههای بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخوبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداریها و حریم شهرها صورت گیرد، همچنین، دانشگاههای علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیههای بهداشتی را انجام دهند و نظارت برواحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاهها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیتهای عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است
دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران همچنین افزود: بنا برمصوبات، صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع میشود و فعالیت معادن شن و ماسه و شرکتهای سیمان تهران و سیمان شمال (به جز کورههای فاقدآلایندگی) متوقف خواهد بود.