به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: قطعه یک و ۲ آزادراه ارومیه_تبریز پیشرفت ۸۰ درصدی دارد و عملیات راهسازی و توسعه این طرح در دست اجراست.
پیمان آرامون در جلسه بررسی روند اجرای آزادراه ارومیه_تبریز اظهار داشت: قطعات یک و ۲ آزادراه ارومیه_تبریز که در محدوده آذربایجانغربی قراردارد حدود ۴۰ کیلومتر طول دارد.
وی ادامه داد: طبق قرارداد این طرح در قطعات یک و ۲ طی ۱۸ ماه به اتمام رسیده و زیربارترافیک میرود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: این پروژه بزرگ حمل و نقلی بهمنظور ارتقای زیرساختهای جادهای و تسهیل در رفت و آمد بین دو کلانشهر ارومیه و تبریز طراحی شده است و نقش مهمی در توسعه اقتصادی و بهبود شرایط حملونقل منطقه ایفا خواهد کرد.
آرامون افزود: افزایش کیفیت عبور و ایمنی مسیر و سهولت دسترسی از اهداف توسعه آزادراه ارومیه_تبریز به شمار میرود.