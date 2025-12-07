پخش زنده
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: آذربایجانغربی با موقعیت راهبردی خود، به کانون اتصال مسیرهای حملونقل منطقهای و بینالمللی بدل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور گفت: آذربایجانغربی با موقعیت راهبردی خود، به کانون اتصال مسیرهای حملونقل منطقهای و بینالمللی بدل شده و اجرای پروژههای راهسازی در آن، افقهای تازهای برای توسعه اقتصادی و ارتباطی کشور میگشاید.
هوشنگ بازوند در دیدار با استاندار آذربایجانغربی و بررسی طرحهای راهسازی استان، افزود: آذربایجانغربی در شرایطی قراردارد که کریدورهای ریلی، آزادراهی و بزرگراهی از آن عبور میکند.
وی ادامه داد: آذربایجانغربی شرایط ویژهای دارد و توسعه راههای ارتباطی و اتصال آنتنیها در این استان با جدیت دنبال میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکید رییس جمهور و مقام عالی وزارت اتمام طرحهای نیمه تمام است و اهتمام ویژهای نیز در این بخش وجود دارد.
بازوند با اشاره به احداث بزرگراه و آزادراه در سطح کشور افزود: امسال ۷۵۰ کیلومتر بزرگراه در کشور به بهرهبرداری میرسد و در بهش آزادراهی نیز سعی داریم ۱۹۰ کیلومتر آزادراه را به اتمام برسانیم.