پخش زنده
امروز: -
فراخوان دهمین کنگره ملی «شعر ایثار» با هدف تجلیل از شاعران و خانوادههای معظم شهدا تا ۱۵ دی ۱۴۰۴ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ فراخوان دهمین کنگره ملی «شعر ایثار» که به میزبانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس و با هدف تجلیل از شاعران، خانوادههای شهدا، جانبازان و آزادگان برگزار میشود، برای فراهم کردن فرصت بیشتر برای مشارکت علاقهمندان تا ۱۵ دی ۱۴۰۴ تمدید شد.
بر اساس این فراخوان، علاقهمندان میتوانند آثار خود را در قالبهای شعر «کلاسیک»، «شعر نو و نیمایی»، «سروده و ترانه و تصنیف» و شعر «کودک و نوجوان» به دبیرخانه کنگره ارسال کنند. تکمیل فرم شرکت و ارسال اثر به منزله پذیرش تمامی شرایط و مقررات کنگره است و اولویت داوری با آثاری خواهد بود که پیشتر در کنگرههای مشابه برگزیده نشده باشند.
شرکت در این کنگره برای همگان آزاد بوده و هیچ محدودیت سنی یا جغرافیایی ندارد و دریافت آثار صرفاً از طریق سایت نوید شاهد به نشانی www.navideshahed.com انجام میشود.
مطابق مقررات اعلامشده، ارسالکننده اثر به عنوان مالک اثر شناخته میشود و هرگونه مسئولیت حقوقی ناشی از آن بر عهده وی است. همچنین شرکتکنندگان با ارسال آثار خود، حق هرگونه استفاده از اثر را با حفظ حقوق معنوی خالق اثر به دبیرخانه کنگره واگذار میکنند.