برترینهای جشنواره تا قله اقتدار در رشته مسابقات آمادگی جسمانی جودوکاران قم معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این رقابتها سیدامیرحسین هاشمی در رده ۸ سال، محمدمهدی آریاییفر در رده ۹ تا ۱۰ سال، ماهان زندی در رده ۱۱ تا ۱۲ سال، علیرضا زارعی در رده ۱۳ تا ۱۴ سال، محمدحسن رموزی در رده ۱۵ تا ۱۷ سال، امیرحسین قلیچخانی در رده ۱۸ تا ۲۰ سال، محمدرضا زارعی در رده ۲۱ تا ۳۰ سال و علی یگانه در رده پیشکسوتان عنوان قهرمانی را به دست آوردند.
در ردهبندی تیمی نیز باشگاه همت، شهدا و شهدای آذر به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.
این مسابقات به همت تربیت بدنی سپاه امام علی ابن ابیطالب علیهالسلام، هیئت جودوی بسیج و سپاه استان قم، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم، هیئت جودوی استان قم و سازمان بسیج ورزشکاران در سالن نخلستان قم برگزار شد.