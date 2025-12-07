به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سرمایه‌گذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری شعار امسال این نمایشگاه است که در بخش‌های پنل‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی، غرفه ویژه صنایع خلاق، آشنایی با نجوم و اجرام آسمانی، سنگ‌های زینتی، رباتیک و هوش مصنوعی، و پارک واقعیت مجازی، کار ارائه شده است.

این نمایشگاه تا ۱۹ آذر ماه از ساعت ۹ تا ۱۵ برای بازدید علاقه‌مندان دایر است.