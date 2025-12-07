یازدهمین کنفرانس بین‌المللی پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند (ICSPIS 2025)، ۳ و ۴ دی‌ماه به میزبانی دانشگاه علوم و فنون مازندران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، یازدهمین کنفرانس بین‌المللی پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند (ICSPIS 2025) روزهای ۳ و ۴ دی‌ماه به میزبانی دانشگاه علوم و فنون مازندران و با حضور سخنرانانی از کانادا و عمان برگزار خواهد شد.

این کنفرانس معتبر بین‌المللی با هدف تبادل دانش و آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه‌های پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند، در دانشگاه علوم و فنون مازندران برگزار می‌شود.

دکتر علی قاسمی، دبیر اجرایی کنفرانس، محورهای اصلی ICSPIS 2025 را پردازش سیگنال، سیستم‌های هوشمند و شبکه‌ها و اتوماسیون عنوان کرد که شامل موضوعاتی مانند پردازش تصویر پزشکی، یادگیری ماشین، رباتیک و اینترنت اشیا می‌شود.

وی از حضور سه سخنران کلیدی بین‌المللی از دانشگاه‌های کانادا و عمان در این رویداد خبر داد.

این کنفرانس با حمایت نهادهایی چون استانداری مازندران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، IEEE و شرکت مخابرات منطقه مازندران برگزار خواهد شد.