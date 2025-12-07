پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه گردشگری تهران؛ فرصتی مؤثر برای معرفی توانمندیها و اصلاح ذهنیت نسبت به کرمان است
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون اقتصادی استاندار کرمان کفت: کرمان باید در قویترین شکل ممکن در نمایشگاه بینالمللی گردشگری حضور یابد و همه دستگاهها و فعالان موظفند از تمام ظرفیتهای موجود برای تحقق این هدف استفاده کنند.
غلامرضا سالاری در دومین نشست هماندیشی در خصوص چگونگی مشارکت استان کرمان در نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران:گفت :تصویر ذهنی نادرست و ناقص از کرمان یکی از عوامل کندی توسعه گردشگری است
وی گفت :نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران میتواند فرصتی مؤثر برای اصلاح این ذهنیت و معرفی توانمندیهای واقعی استان باشد
سالاری افزود :کرمان باید در قویترین شکل ممکن در این نمایشگاه حضور و همه دستگاهها و فعالان موظفند از تمام ظرفیتهای موجود برای تحقق این هدف استفاده کنند.
وی افزود :کرمان ظرفیتهای فراوانی دارد اما آنگونه که باید به جامعه هدف گردشگری عرضه نشده و لازم است این فاصله با ارائهای حرفهای و هماهنگ است