نمایشگاه گردشگری تهران؛ فرصتی مؤثر برای معرفی توانمندی‌ها و اصلاح ذهنیت نسبت به کرمان است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون اقتصادی استاندار کرمان کفت: کرمان باید در قوی‌ترین شکل ممکن در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری حضور یابد و همه دستگاه‌ها و فعالان موظفند از تمام ظرفیت‌های موجود برای تحقق این هدف استفاده کنند.

غلامرضا سالاری در دومین نشست هم‌اندیشی در خصوص چگونگی مشارکت استان کرمان در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران:گفت :تصویر ذهنی نادرست و ناقص از کرمان یکی از عوامل کندی توسعه گردشگری است

وی گفت :نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران می‌تواند فرصتی مؤثر برای اصلاح این ذهنیت و معرفی توانمندی‌های واقعی استان باشد

سالاری افزود :کرمان باید در قویترین شکل ممکن در این نمایشگاه حضور و همه دستگاه‌ها و فعالان موظفند از تمام ظرفیت‌های موجود برای تحقق این هدف استفاده کنند.

وی افزود :کرمان ظرفیت‌های فراوانی دارد اما آنگونه که باید به جامعه هدف گردشگری عرضه نشده و لازم است این فاصله با ارائه‌ای حرفه‌‌ای و هماهنگ است