تشدید نظارت بر بازار فارس در آستانه شب یلدا
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از تشدید نظارت بر بازار در آستانه شب یلدا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس
، موسی رهبر مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از تشدید نظارت بر بازار در آستانه شب یلدا خبر داد و با اشاره به افزایش تقاضای عمومی برای خرید اقلام مصرفی این ایام، اظهار کرد: گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاههای نظارتی از جمله اداره کل صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و دانشگاه علوم پزشکی با هدف تنظیم بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان تشدید شده است.
وی افزود: در این طرح، نظارت بر واحدهای صنفی آجیل و خشکبار، شیرینیفروشیها، میوهفروشیها و مراکز عرضه گوشت، مرغ و ماهی بهصورت ویژه در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس تأکید کرد: در بازرسیها رعایت سود مصوب، درج قیمت، ارائه فاکتور معتبر و رعایت کامل موازین بهداشتی بهدقت بررسی میشود و با هرگونه گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت و تخلف بهداشتی برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت.
رهبر ضمن هشدار به متخلفان تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۸ هزار فقره پرونده تخلفات صنفی در شعب تعزیرات حکومتی استان فارس رسیدگی شده که متخلفان در مجموع به بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: عمده این پروندهها مربوط به گرانفروشی کالاهای اساسی بوده که طبق قانون، متخلفان تا ده برابر میزان تخلف جریمه نقدی میشوند و در صورت تکرار تخلف، مجازاتها بهصورت تشدیدشده اعمال خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی، مراتب را از طریق سامانههای اتاق اصناف و صمت گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.