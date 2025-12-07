پخش زنده
شیرین برگ گیاهی دارویی که خاصیت شیرین کنندگی زیاد با کالری صفر دارد و جایگزینی برای قندهای تصفیه شده است. حالا در پژوهشی در دانشگاه ارومیه تأثیرات مختلف این گیاه در حال بررسی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، دانشجوی دانشگاه ارومیه در پژوهشی در حال مطالعه و بررسی تأثیرات مختلف گیاه شیرین برگ یا همان استویا است. این گیاه دارویی خاصیت شیرین کنندگی بسیار بالا با کالری صفر دارد که میتواند برای مصرف بیماران دیابتی و افرادی که دچار چاقی مفرط هستند گزینه مناسبی باشد.
گیاه شیرین برگ بعد از گذراندن مراحل فرآوری به شکلهای مختلف مانند قطره، عصاره و پودر دراختیار مصرف کنندگان قرار میگیرد.
علاوه برکشت گلخانهای، این محصول قابلیت پرورش به روش کشت بافت را هم داراست و با توجه به سازگاری با آب و هوای این منطقه میتوان با تامین زیرساختهای مناسب، آن را به تولید انبوه هم رساند.