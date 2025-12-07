به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، دانشجوی دانشگاه ارومیه در پژوهشی در حال مطالعه و بررسی تأثیرات مختلف گیاه شیرین برگ یا همان استویا است. این گیاه دارویی خاصیت شیرین کنندگی بسیار بالا با کالری صفر دارد که می‌تواند برای مصرف بیماران دیابتی و افرادی که دچار چاقی مفرط هستند گزینه مناسبی باشد.

گیاه شیرین برگ بعد از گذراندن مراحل فرآوری به شکل‌های مختلف مانند قطره، عصاره و پودر دراختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد.

علاوه برکشت گلخانه‌ای، این محصول قابلیت پرورش به روش کشت بافت را هم داراست و با توجه به سازگاری با آب و هوای این منطقه می‌توان با تامین زیرساخت‌های مناسب، آن را به تولید انبوه هم رساند.