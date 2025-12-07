پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیته ملی المپیک با صدور نامهای به رئیس رسانه ملی از این سازمان برای پوشش خبری و تصویری توفیقات کاروانهای اعزامیکشورمان به سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین ۲۰۵ «کاروان سفیران امید» و ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض ۲۰۲۵ «کاروان سفیران اقتدار» قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نامه محمود خسرویوفا به پیمان جبلی آمده است:
احتراما ضمن عرض تبریک بهمناسبت پیروزیهای اخیر ورزشی، بدوینوسیله از تلاشهای صادقانه و صمیمانه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران جهت پوشش خبری و تصویری لحظات سرنوشتساز و ثبت موفقیتها و تلاشهای کاروان اعزامیکشورمان به سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین «۲۰۲۵» و ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض ۲۰۲۵ «کاروان سفیران اقتدار» بخصوص حمایتها و همراهی شورای ورزش آن سازمان و پوشش شبانهروزی شبکه ورزش که با خود موجی از همبستگی، افزایش غرور ملی و نشاط اجتماعی در میان ملت بزرگ ایران به همراه داشته است تقدیر و تشکر میشود.
در ادامه این پیام تأکید شده است: بدون تردید صداوسیما با بیان نقدهای دلسوزانه و بیان مشکلات و دغدغههای جامعه ورزش کشور و انعکاس پشتصحنه افتخارآفرینیهای فرزندان این مرز وبوم در عرصههای بینالمللی، همواره مایه قوت قلب ورزشکاران و مسئولان آن بوده که بدون تردید حاصل نگاه متعالی آن مقام محترم و برگرفته از منویات مقام معظم رهبری در توجه به ورزش همگانی و قهرمانی است.