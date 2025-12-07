معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سفر به طارم بر رفع مشکلات قضایی و اجرایی شهرستان و همکاری دستگاه‌ها برای حل چالش‌هایی چون مدیریت آب و ساماندهی پساب زیتون تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ اصغر جهانگیر معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جریان سفر به شهرستان طارم با شرکت در جلسه شورای اداری شهرستان، افزود: امروز با هدف بررسی مشکلات دادگستری استان زنجان در سفر ریاست قوه قضائیه به استان از شهرستان طارم نیز بازدید کردیم، با شرکت در جلسات و آشنایی با مشکلات شهرستان، سعی داریم مشکلات را پیگیری کنیم تا نتایج این سفر اثربخش و تاثیرگذار برای شهرستان و استان باشد.

جهانگیر، گفت: انقلاب اسلامی ما با بهای سنگینی به دست آمده است، این انقلاب با خون هزاران شهید گرانقدر و شهدای اسلام به دست آمده است.

وی با بیان اینکه مسئولیت ما به عنوان انسان مسئول نسبت به گذشته متفاوت است و لذا همه کسانی که مسئولیت دارند علاوه بر مسئولیت کاری دارای وظایف اخلاقی و شرعی نیز هستند، افزود: در قانون اساسی ما دو حق بزرگ حاکمیت و ملیت وجود دارد که حق اول در سایه تاسیس جمهوری اسلامی متبلور شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره بخش دوم قانون اساسی که حق ملت است گفت: باید حوزه‌هایی همچون؛ آموزش، مسکن، اشتغال، رسیدگی به امور و... را بدون تبعیض مورد توجه و اقدام قرار دهیم.

وی با اشاره به برخورداری از مواهبی که در کشور است افزود: عدالت باید با اولویت برای بخش‌های محروم، اجرا شود، حق ملت را باید مسئولین در بخش‌های مختلف ادا کنند و دستگاه قضایی نیز تلاش می‌کند تا به این امر کمک کند.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد ساختار دادسرا در شهرستان طارم گفت: کشور ما یک کشور چهار فصل است، درحال حاضر با خشکسالی طولانی مدتی که یک پدیده جهانی است رو‌به‌رو شده‌ایم، این مسئله مستلزم مدیریت آب، پساب زیتون و حفظ محیط زیست در شهرستان طارم است و باید یکی از اولویت‌های اساسی باشد. همچنین در این مسئله همکاری بین بخشی بسیار مهم است.

سخنگوی دستگاه قضائی با بیان اینکه نباید با ایجاد قوانین خاص مردم را از فعالیت‌های خود دلسرد کنیم، افزود: موهبت‌های الهی زیادی در این کشور وجود دارد که باید از تعرضات و تجاوزات مصون بماند چرا که اگر رخ ندهد می‌تواند تبدیل به عوامل جرم زا شود که این امر می‌طلبد همکاری بین بخشی در این حوزه نیز فزاینده باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره مشکل پساب زیتون در شهرستان طارم، گفت: اگر واحد‌های صنعتی در این حوزه مشکلی دارند باید با کمک بانک‌ها و پرداخت تسهیلات به آنها کمک کنیم.

جهانگیر با اشاره به اینکه در پروژه‌هایی که منفعت عمومی دارند حتما باید دولت ورود کرده و بخش خصوصی را نیز دخیل کند، افزود: در نتیجه سفر به این شهرستان سعی خواهیم کرد آن بخشی که دستگاه قضایی می‌تواند حل کند را انجام دهیم و بخشی که نیاز به پیگیری است را نیز از دولت پیگیری کنیم تا حاصل این سفر نتایج مثبتی برای شهرستان داشته باشد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با رسیدگی به مشکلات مردم این شهرستان، سایر مشکلات موجود از جمله احیای دادسرا، پساب ناشی از فرآوری زیتون و آلودگی ناشی از این امر، مشکلات مربوط به ساختمان پزشکی قانونی، اداره تعزیرات و اداره ثبت را بررسی و دستور رسیگی به حل این مشکلات را صادر کرد.

وی در بخش پایانی سفر خود به شهرستان طارم در نشستی با حضور همکاران قضایی و اداری شهرستان طارم، با اشاره به مجاهدت‌های شهدای روحانیت و بیان اینکه انقلاب ما به راحتی تحقق نیافته است، گفت: در قوه قضاییه مخاطبین ما مردم هستند، مردم ولی نعمت ما هستند که این یک فرصت طلایی برای این است که قدر مردم را بدانیم و باید از این فرصت به درستی استفاده کنیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه ریاست قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه تلاش‌های زیادی در راستای رفاهیات همکاران قضایی انجام دادند و تلاش‌های خوبی صورت گرفته است، افزود: ایجاد یک محیط مناسب برای تسهیل حضور ارباب رجوع نوعی تکریم مردم است، با برگزاری جلسات دوره‌ای و افزایش تعاملات سعی در استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس برای حل بهتر و بیشتر امور مردم و مشکلات قوه قضاییه داریم. همچنین قوه قضاییه در جهت خدمت رسانی و دسترسی آسان مردم به دستگاه قضایی و ارزان‌سازی خدمات قضایی اقدامات خوبی انجام داده است.

جهانگیر با بیان اینکه اگر زمان رسیدگی به مشکلات مردم کوتاه‌تر شود دقت اجرای عدالت نیز بیشتر خواهدشد، گفت: تسریع در خدمت‌رسانی قوه قضاییه منوط به این است که بخش‌های دیگر نیز به یاری قوه قضاییه بشتابند، اعتقاد داریم مردم ولی نعمت ما هستند و این نباید در شعار خلاصه شود و این امر را باید در عمل نشان دهیم. همچنین استفاده از ظرفیت‌های مردمی بسیار مهم است، امروز در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سعی داریم از طریق مشارکت مردم، آسیب‌های اجتماعی و جرایم را کاهش دهیم.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد مردم به دلیل ناآگاهی حقوقی به راحتی فریب می‌خورند، افزود: ارتقای آگاهی‌های عمومی به عنوان اصل پیشگیرانه در اولویت قرار دارد تا جامعه به حدی برسد که کسی به راحتی فریب تبلیغات کلاهبردارانه را نخورد.

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: جرایم نوپدید با علوم نوپدید همراه است و باید دانش‌های نو را با زبان ساده به مردم آموزش دهیم.