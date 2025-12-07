به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، دانشجویان چهار دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور، علوم پزشکی و علمی کاربردی بوکان امروز با برپایی مراسم و اجرای برنامه‌های مختلف در سالن شهید سلیمانی این شهرستان روز دانشجو را گرامی داشتند.

حجت‌الاسلام و المسلمین عسگر دیرباز نماینده مردم آذربایجان‌غربی در مجلس خبرگان رهبری دراین آیین از جایگاه و نقش والای دانشجویان در پیشرفت و توسعه جامعه گفت.

فرماندار بوکان هم به تاریخ پرافتخار جنبش دانشجویی اشاره کرد و گفت: شانزده آذر نقطه عطف بلوغ فکری جنبش دانشجویی و رویدادی مهم در تاریخ مبارزه با استکبار است. مراسم روز دانشجو در بوکان با تجلیل از دانشجویان نمونه و اهدای جوایز به پایان رسید.