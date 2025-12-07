پخش زنده
با وجود تعطیلی مدارس و اجرای طرح دورکاری ادارات در پی شیوع گسترده ویروس آنفلوآنزا، آمار ابتلا به این بیماری همچنان روند افزایشی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ گزارشهای مراکز درمانی نشان میدهد مراجعه بیماران طی هفته گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر شده است.
به گفته پزشکان، آنفلوآنزاامسال از قدرت سرایت بالاتری برخوردار است و اغلب بیماران، کودکان، سالمندان و افرادی هستند که واکسن نزدهاند یا دیر به مراکز درمانی مراجعه کردهاند.
مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردهاند که تعطیلیها تنها در صورتی اثرگذار خواهد بود که مردم از حضور در تجمعات، رفتوآمدهای غیرضروری و سفرهای خانوادگی پرهیز کنند.
در حالی که انتظار میرفت با کاهش فعالیتهای حضوری، سرعت انتشار بیماری کنترل شود، اما به گفته کارشناسان رفتارهای پرخطر اجتماعی و بیتوجهی به توصیههای بهداشتی، نقش مهمی در ادامه شیوع این موج ایفا کرده است.
متخصصان بار دیگر تاکید کردند که استفاده از ماسک، ماندن در خانه در صورت داشتن علائم و خودداری از خوددرمانی، مهمترین راهکارهای جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری است.