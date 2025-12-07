دیدار مستقیم فوتبال دورتموند و هوفنهایم و مسابقه ناپولی و یوونتوس، از شبکه ورزش پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های هفته سیزدهم فوتبال بوندسلیگا، امشب تقابل بین دو تیم دورتموند و هوفنهایم را در قالب برنامه «لذت فوتبال»، به صورت زنده پوشش می‌دهد.

تیم‌های فوتبال دورتموند و هوفنهایم در جریان بازی‌های هفته سیزدهم بوندسلیگا ۲۶_۲۰۲۵، از ساعت ۲۰، به مصاف هم خواهند رفت.

این دیدار در قالب برنامه زنده «لذت فوتبال» و با گزارشگری مجید عابدی پخش می‌شود.

شبکه ورزش در دیداری حساس از هفته چهاردهم سری آ ایتالیا، امشب تقابل بین دو تیم ناپولی و یوونتوس را به صورت مستقیم پوشش می‌دهد.

هواداران فوتبال ایتالیا در چارچوب رقابت‌های هفته چهاردهم لیگ سری آ ایتالیا، از ساعت ۲۳:۱۵، می‌توانند در شبکه ورزش شاهد تقابلی خاص بین تیم‌های ناپولی و یوونتوس باشند.

این مسابقه به میزبانی ناپولی در قالب برنامه زنده لذت فوتبال و با گزارشگری سعید زلفی پخش می‌شود. ­

ناپولی میزبان با ۲۸ امتیاز در رتبه دوم جدول قرار دارد. در سمت مقابل یوونتوس با ۲۳ امتیاز در رتبه هفتم جدول است.