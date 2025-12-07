



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس طی نامه‌ای فعالیت مدارس و دانشگاه‌های استان را تا پایان هفته به‌صورت مجازی و فعالیت بانوان شاغل دارای فرزند محصل در دستگاه‌های اجرایی استان را به‌صورت دورکار اعلام کرد .

در اطلاعیه استانداری فارس آمده است :

به آگاهی می‌رساند با توجه به شیوع بیماری آنفولانزا، عفونت حاد تنفسی و به منظور پیشگیری و کنترل طغیان آن در مراکز آموزشی ، به استناد مصوبه ستاد مدیریت بحران استان برگزار شده در تاریخ ۱۶ / ۰۹ / ۱۴۰۴، و موافقت استاندار و رئیس شورای تأمین استان، فعالیت دانشگاه ها، مدارس، بانوان شاغل و کارمندان دارای شرایط خاص و حساس برای روز‌های دوشنبه تاریخ ۱۷ / ۰۹ / ۱۴۰۴ لغایت جمعه تاریخ ۲۱ / ۰۹ / ۱۴۰۴ به شرح ذیل اعلام می‌ شود:

۱- فعالیت آموزشی در کلیه مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌ها به صورت آموزش مجازی انجام شود.

۲- بانوان دارای فرزند دانش آموز (مقاطع ابتدایی و متوسطه اول) و خردسال شاغل در دستگاه های اجرایی استان اعم از مؤسسات عمومی دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‏‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای، می‌بایست به صورت دورکاری فعالیت خود را انجام دهند.

۳- کارمندان دارای بیماری خاص و زمینه‏‌ای، مشکلات ریوی، قلبی و مادران باردار به صورت دورکاری به انجام کار می‌پردازند.

۴- سایر کارمندان می‌بایست ضمن رعایت نکات بهداشتی (دارای پوشش ماسک) در محل کار حضور بهم رسانند.