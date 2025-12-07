بزرگداشت یاد و خاطره شهدای طوفان الاقصی و جبهه مقاومت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در این آیین با تببین نقش جبهه مقاومت در منطقه گفت: امروز جبهه مقاومت به عنوان یک بازیگر موثر در معادلات منطقه‌ای است.

مهدی جمالی‌نژاد با اشاره به نقش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: نقش این شهید والامقام در پیروزی‌های جبهه مقاومت و مبارزه با داعش بر کسی پوشیده نیست و شهید حاج قاسم معمار و محور مبارزه با تروریسم در منطقه بود.

وی در ادامه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و نقش مهم مردم به ویژه جوانان گفت: امروز دفاع از آرمان‌های انقلاب و نظام توسط جوانان همچون دهه‌های اول انقلاب و دفاع مقدس بیش از پیش حس می‌شود و جوانان نقش ارزنده‌ای در دفاع از خاک کشور دارند.