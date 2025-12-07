به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسئول بسیج مساجد و محلات استان قم در حاشیه این نمایشگاه انعکاس فعالیت‌ها و خدمات پایگاه‌ها و مساجد محلات اسلامی برتر را از اهداف برگزاری این نمایشگاه دانست و گفت: نمایشگاه اسوه در قالب ۱۱ قرارگاه علمی، تربیتی و نقش آفرینی در حوزه سازندگی بر پا شده است.

آیت الله قهرمان پور افزود: این نمایشگاه به مدت سه روز در ۳۳ غرفه از ساعت ۱۵ تا ۲۳ در سالن ورزشی شهید لطفی نیاسر واقع در خیابان امیر کبیر جنب پل نیروگاه، آماده بازدید علاقه‌مندان است.