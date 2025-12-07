به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در حاشیه برنامه مستمر ملاقات مردمی که در دادگستری استان تهران برگزار شد گفت: در زمینه سیاست‌های کلان قوه قضائیه مبنی بر تکریم مراجعین و پاسخگویی به مردم و تاکیدات ریاست قوه قضائیه درباره ارشاد و راهنمایی مراجعین، مدیران و مسئولان قضایی استان تهران با ۸ هزار و ۵۰۰ نفر از شهروندان تهرانی دیدار و گفت‌و‌گو داشته‌اند.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه تکریم ارباب‌رجوع و استماع مستقیم مطالبات مردم از جمله رویکرد‌ها و برنامه‌های تحولی دستگاه قضائی است، افزود: ارتباط بی‌واسطه مسئولان با مردم تجلی رویکرد عدالت‌محور قوه قضائیه و نشانه‌ای از مردم‌داری و شفافیت در نظام قضائی است.

القاصی افزود: در چارچوب برنامه‌های ملاقات مردمی، در آبان‌ماه جاری ۹۳۰ نفر از شهروندان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) با رئیس کل و مسئولان قضایی استان دیدار داشته‌اند و همچنین بیش از ۷ هزار و ۶۰۰ نفر از مردم نیز در حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها و نواحی دادسرا با مسئولان قضایی به گفت‌و‌گو و دیدار چهره به چهره پرداخته‌اند.

بر اساس آمار‌های ثبت‌شده، حاصل این دیدار‌ها بیش از ۵ هزار مورد اقدام اجرایی و مؤثر بوده و ۳ هزار و ۵۰۰ درخواست مردمی نیز با ارائه ارشاد و راهنمایی قضایی پاسخ دهی و رسیدگی و پیگیری شد، یافته است، آماری که نشانگر عزم جدی مجموعه قضایی استان تهران در رسیدگی دقیق، مؤثر و عادلانه به مطالبات مردم است.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به کمیت این برنامه‌ها گفت: در آبان‌ماه سال جاری بیش از یک هزار و ۵۶۳ برنامه ملاقات مردمی برگزار شده که این دیدار‌ها عمدتاً از طریق میز‌های خدمت در محل مراجع قضایی و تحت نظارت معاونت ارتباطات مردمی و صیانت از حقوق شهروندی انجام گرفته است.

القاصی در ادامه درباره موضوعات محوری این دیدار‌ها افزود: بخشی از مراجعات و درخواست‌های مردمی مربوط به تسریع در رسیدگی، پیگیری روند رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و مهم، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تسریع در اجرای احکام، اعمال ارفاقات قانونی، اعطای مرخصی یا آزادی مشروط به زندانیان، و ارائه مشاوره و راهنمایی قضایی می‌باشد.

وی گفت: استمرار این دیدار‌های مستقیم و مردمی، نقش بسزایی در ارتقای اعتماد عمومی، افزایش رضایتمندی شهروندان و تحقق عدالت در دسترس دارد و نماد روشن خدمت‌رسانی بی‌منت قوه قضائیه به مردم است.