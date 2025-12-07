به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیر عامل این مرکز نیکوکاری گفت: این مرکز بیش از ۳۰۰ پرونده مددجویی شامل کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی و دهک‌های پایین دارد که امروز به همت خیرین ۱۱ قلم کالای ضروری و لوازم خانه به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان شامل لباسشویی، یخچال، بخاری، اجاق گاز و تلویزیون تحویل یازده خانواده نیازمند شد.

محمد احمدی افزود: با کمک خیران قرار است تا پایان سال بیش از ۲۵ قلم کالای دیگر تحویل نیازمندان داده شود.