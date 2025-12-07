پخش زنده
۱۱ قلم کالای ضروری به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان به همت یکی از مراکز نیکوکاری مهاباد به یازده خانواده نیازمند اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیر عامل این مرکز نیکوکاری گفت: این مرکز بیش از ۳۰۰ پرونده مددجویی شامل کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی و دهکهای پایین دارد که امروز به همت خیرین ۱۱ قلم کالای ضروری و لوازم خانه به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان شامل لباسشویی، یخچال، بخاری، اجاق گاز و تلویزیون تحویل یازده خانواده نیازمند شد.
محمد احمدی افزود: با کمک خیران قرار است تا پایان سال بیش از ۲۵ قلم کالای دیگر تحویل نیازمندان داده شود.