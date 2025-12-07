پخش زنده
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در نشستی که با جمعی از دانشجویان فعال محیطزیست کشور برگزار شد، در پاسخ به درخواست دانشجویان برای شفافیت بیشتر اطلاعات محیطزیستی گفت: اصل ما شفافیت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما انصاری رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در نشستی که با جمعی از دانشجویان فعال محیطزیست کشور در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با قدردانی از پرسشگری و نگاه تخصصمحور دانشجویان گفت: زبان شما نشان میدهد با نسلی مواجه هستیم که علاوه بر آگاهی علمی، با شجاعت و دغدغهمندی مسائل محیطزیستی را مطالبه میکند. این روحیه جوانانه برای ما فرصت است و نه تهدید.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با تأکید بر اینکه حل بحرانهای محیطزیستی تنها با اتکای به یک سازمان ممکن نیست، افزود:طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیطزیست وظیفه همگانی است. مسائل امروز محیطزیست، گسترده و عمیق هستند و نیاز به مشارکت همه گروههای اجتماعی بهویژه جوانان دارند. سازمان بهتنهایی قادر به رفع تمام چالشها نیست و از حضور و همراهی نسل جوان استقبال میکنیم.
انصاری با اشاره به اینکه جلسات مناسبتی کافی نیست، از برنامه سازمان برای راهاندازی «کمیته جوانان و دبیرخانه صدای جوانان» خبر داد و بیان کرد:این کمیته با حضور نمایندگان دانشگاهها و رشتههای مختلف، بهصورت مستمر در ارتباط با معاونتهای تخصصی سازمان فعالیت خواهد کرد تا پیشنهادها، مطالبات و ایدههای دانشجویان مستقیماً پیگیری شود.
وی در پاسخ به درخواست دانشجویان برای شفافیت بیشتر اطلاعات محیطزیستی گفت: اصل ما شفافیت است. دادههای سامانه پایش کیفی هوا بر اساس استانداردهای بینالمللی منتشر میشود و دانشگاهها میتوانند برای طرح ها و پایاننامهها به دادههای تکمیلی دسترسی داشته باشند. اطلاعات محیطزیستی معمولاً طبقهبندیشده نیست و آماده همکاری با مراکز علمی هستیم.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با تأکید بر ضرورت کیفیسازی کارورزیها تصریح کرد: دانشجویان باید متناسب با تخصص خود در مناطق تحت مدیریت و طرحهای میدانی مشارکت کنند تا تجربه عملی واقعی کسب شود. هماهنگی برای بازدیدها و ورود به مناطق حفاظتشده تسهیل خواهد شد.
انصاری با اشاره به محدودیت منابع انسانی و مالی سازمان، توسعه «حفاظت مشارکتی» و «حفاظتهای خصوصی» را از راهبردهای دوره جدید عنوان کرد و افزود:حضور زنان در حوزههای میدانی محیطزیست، بهویژه در سالهای اخیر، بسیار پررنگ و اثرگذار بوده است. نمونه آن فعالیتهای موفق در منطقه حفاظتشده پرور است. ما از حضور توانمند زنان و مردان جوان بدون تبعیض استقبال میکنیم.
وی با دعوت از دانشجویان برای انجام پژوهشهای مسئلهمحور گفت:با چالشهایی مانند بحران آب، حفاظت خاک، مدیریت تالابها و آلودگیها مواجه هستیم. پژوهشها باید کاربردی و مبتنی بر ارائه راهکار باشند تا بتوانیم از خروجی آنها برای بهبود وضعیت محیطزیست کشور استفاده کنیم.
انصاری در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده محیطزیست ایران اظهار کرد:حضور شما و روحیه مطالبهگری و تخصصگراییتان، امیدبخش است. باور داریم که با همکاری نسل جوان میتوانیم از میزان بحرانها بکاهیم و وضعیت محیطزیست کشور را بهبود دهیم.