رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان در برنامه میز اقتصاد گفت: یکی از رویکردهای مهم در توسعه بخش کشاورزی، گسترش کشاورزی قراردادی به ویژه در حوزه محصولات روغنی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ هزارجریبی گفت: یکی از رویکردهای مهم در توسعه بخش کشاورزی، گسترش کشاورزی قراردادی بهویژه در حوزه محصولات روغنی است. در این شیوه، کشاورز با انعقاد قرارداد مشخص، محصول مورد نیاز صنایع را تولید کرده و بدینترتیب ارتباط مستقیم و پایدار میان تولیدکننده و صنعت برقرار میشود.
او ادامه داد:در حال حاضر نیز نمونههای موفقی از این الگو وجود دارد؛ برای مثال کشاورزان بخشی از گوجهفرنگی خود را بهصورت قراردادی برای صنایع تولید رب گوجهفرنگی کشت میکنند. یکی از برنامههای اصلی ما این است که با ایجاد اتصال مؤثر میان صنایع و کشاورزان، صنایع از کیفیت و کمیت محصول مورد نیاز خود اطمینان حاصل کنند و کشاورزان نیز از بازار مطمئن برخوردار شوند.
هزارجریبی افزود:برخی از محصولات کشاورزی اساساً برای تقویت و بهرهوری در زنجیرههای بعدی صنعت کشت میشوند؛ مانند پنبه که در بسیاری از کشورهای فقیر و غنی با حمایتهای دولتی یا صنعتی همراه است. دولتها معمولاً بهدلیل نقش اساسی پنبه در فعالسازی صنایع ریسندگی، پارچهبافی و پوشاک که موجب ایجاد اشتغال و ارزش افزوده قابل توجه میشود از آن حمایت میکنند.
او گفت: البته باید توجه داشت که حمایت از کشاورزی الزاماً به معنای پرداخت مستقیم یارانه دولتی نیست. در بسیاری از کشورها، بخشی از مالیات صنایع مرتبط به بخش کشاورزی بازگردانده میشود تا کشاورزان بتوانند برای همان صنایع کشت کنند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان کرد: یکی از اهداف اصلی صنایع تبدیلی این است که از طریق کشاورزی قراردادی، کشاورزان را به صنایع نیازمند محصول متصل کنند و زنجیره تولید تا فرآوری و عرضه را بهصورت یکپارچه سامان دهند. این روند آغاز شده و میتواند نقش مهمی در ارتقای بهرهوری و امنیت تأمین مواد اولیه صنایع ایفا کند.