اولین جشنواره نان تنوری روستاهای کَنگ، نَدیک، کَهتوکُرها و خُرمدره در شهربابک برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان اولین جشنواره نان تنوری روستاهای کنگ، ندیک، کهتوکرها و خرمدره با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان و استقبال پرشور مردم و گردشگران در روستای کنگ برگزار شد.
انصاری، دبیر برگزاری جشنواره، گفت: «هدف از برگزاری این برنامه آن بود که به بهانه پخت نان سنتی ـ این میراث ماندگار مردم منطقه ـ سایر ظرفیتها و توانمندیهای روستاهای هدف را نیز معرفی و احیا کنیم.»
آیتاللهی موسوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان نیز در حاشیه جشنواره اظهار داشت: «روستاهای استان به دلیل تنوع فرهنگی، از ظرفیتهای بسیار ارزشمندی در حوزه گردشگری برخوردارند.
وی گفت :برگزاری چنین جشنوارههایی موجب میشود شرکتکنندگان با آداب و رسوم منطقه آشنا شوند و این شناخت را به دیگران منتقل کنند که نتیجه آن رونق گردشگری خواهد بود.»
وی تأکید کرد: «برپایی جشنوارههای محلی نقش مهمی در اقتصاد روستا داشته و تأثیر مستقیمی بر بهبود وضعیت معیشت مردم خواهد داشت.»
نورالدینی، فرماندار شهربابک نیز با اشاره به نام و سابقه پخت نان تنوری در این روستاها گفت: «این جشنواره با هماهنگی دستگاههای مختلف و با محوریت نان تنوری در روستای کنگ برگزار شد.»
وی افزود: «امید می رود با اجرای جشنوارههای متنوع، بتوانیم ظرفیتهای مناطق مختلف شهرستان را هرچه بهتر معرفی کنیم.»
اجرای موسیقی محلی، نمایش توانمندیهای بانوان روستا و اجرای برنامههای فرهنگی از دیگر بخشهای این جشنواره بود.