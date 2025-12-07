پخش زنده
یک میلیارد تومان اعتبار برای حفر چاه های عمیق و توسعه منابع آب در مناطق عشایری بردسکن، تخصیص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل امور عشایر خراسان رضوی گفت: یک میلیارد تومان اعتبار از محل ماده ۱۷ بحران به منظور حفر و تجهیز چاههای عمیق در مناطق عشایری اختصاص یافته است و همزمان طرحهای حمایتی در حوزه تسهیلات و علوفهرسانی نیز به اجرا درآمده است.
محمدحسین جعفری افزود: این اعتبار علاوه بر حفر چاههای جدید، برای کف شکنی چاههای مالداری، بهسازی و مرمت منابع آبی نیز هزینه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ۱،۲۴۷ خانوار عشایری در سه طایفه شورچاهی، طاهری و ایلخانی در بردسکن ساماندهی شدهاند، ادامه داد: سالانه حدود ۴،۵۰۰ مترمکعب آب شرب مورد نیاز عشایر این شهرستان از طریق تانکرهای سیار تأمین و منتقل میشود.
جعفری گفت: در دو سال اخیر حدود ۱۱ میلیارد تومان تسهیلات به عشایر پرداخت شده و امسال نیز از محل تبصره ۱۵ و تبصره ۵۲، ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلندمدت و ارزانقیمت برای توسعه طرحهای دام سبک، شترداری و صنایعدستی اختصاص یافته است.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۳ هزار تن علوفه شامل ۲ هزار تن افشرده و ۴۶۰ تن جو بین عشایر بردسکن توزیع شده و پیشبینی میشود تا پایان سال حدود ۲ هزار تن دیگر نیز با همکاری شبکه تعاونیها تأمین شود.
وی ادامه داد: در بخش زیرساخت نیز اقدامات متعددی انجام شده است از جمله تحویل ۳۰ دستگاه پنل خورشیدی، ۶ دستگاه مخزن باری ذخیره آب و ۱۰۰ دستگاه آبشخور دامی به عشایر و همچنین برای نگهداری و مرمت ۷۲۶ کیلومتر راه عشایری یک دستگاه تراگریدل در اختیار شهرستان قرار گرفته است.