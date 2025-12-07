پخش زنده
اسامی محرومان هفته سیزدهم لیگ برتر باشگاههای فوتبال کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی محرومان به شرح زیر است:
سروش رفیعی ۴ اخطاره پرسپولیس
سیدمهدی رحمتی سرمربی کارت قرمز، محمد آقاجانپور خیبر خرم آباد
محمد مرتضوی کارت قرمز ذوب آهن اصفهان
دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال سه شنبه و چهارشنبه برگزار میشود.
طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیتهای اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم را خود باشگاهها انجام دهند تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شدهاند استفاده نکنند.