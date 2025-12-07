

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی محرومان به شرح زیر است:

سروش رفیعی ۴ اخطاره پرسپولیس

سیدمهدی رحمتی سرمربی کارت قرمز، محمد آقاجانپور خیبر خرم آباد

محمد مرتضوی کارت قرمز ذوب آهن اصفهان

دیدار‌های هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال سه شنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود.

طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم را خود باشگاه‌ها انجام دهند تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند استفاده نکنند.