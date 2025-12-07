به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، کاروانسرای تاریخی ینگی امام، یادگار ارزشمند دوره صفوی در شهرستان ساوجبلاغ در سال ۱۳۷۷ با شماره ۲۲۹۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و در سال ۲۰۲۳ نیز در اجلاس ریاض در قالب پرونده زنجیره‌ای «کاروانسرا‌های ایران» در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است، اکنون این کاروان وارد مرحله تازه‌ای از احیا و بهره‌برداری می‌شود.

فرماندار ساوجبلاغ از انعقاد قرارداد اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز با یک سرمایه‌گذار خبر داد و گفت: این سرمایه‌گذار در سه سال متوالی، هر سال ۷۰ میلیارد تومان و در مجموع ۲۱۰ میلیارد تومان برای مرمت و بهره‌برداری از این کاروانسرا هزینه خواهد کرد.

جواد صادقلو افزود: کاربری این مجموعه علاوه بر بخش تجاری، برای توسعه گردشگری استان البرز و شهرستان ساوجبلاغ خواهد بود و ساختمان اداری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ساوجبلاغ نیز در همین محوطه ساخته می‌شود.