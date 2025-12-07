مدیرکل مدیریت بحران مازندران با هشدار نسبت به موج جدید بارشی و بارش برف در ارتفاعات گفت: تمام دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران مازندران، با اشاره به ورود موج جدید بارشی به استان گفت: دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان به ویژه در مسیر راه‌های کوهستانی و ارتفاعات در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

وی افزود: احتمال بارش برف در ارتفاعات وجود دارد و از مردم و مسافران درخواست می‌کنیم از سفرهای غیرضروری به این مناطق از عصر دوشنبه تا صبح چهارشنبه خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران تأکید کرد: کمپ‌زدن در مناطق کوهستانی طی این مدت به طور جدی باید پرهیز شود تا با مخاطرات احتمالی مواجه نشویم.