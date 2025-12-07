به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، امروز به مناسبت روز جهانی داوطلب، جمعیت هلال‌احمر استان مراسمی ویژه برگزار کرد. در این مراسم از شماری از پزشکان، خیران و داوطلبان فعال که در طول سال‌های گذشته در امداد و نجات، حمایت از آسیب‌دیدگان و حضور در بحران‌های طبیعی و اجتماعی نقش‌آفرینی کرده‌اند، قدردانی شد.

مسئولان حاضر در این مراسم با اشاره به جایگاه والای داوطلبان گفتند: حضور بی‌منت و فداکارانه آنان در کنار مردم، سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه است و هلال‌احمر بدون پشتوانه این نیروهای مردمی نمی‌تواند مأموریت‌های خود را به‌خوبی انجام دهد.

این مراسم با هدف پاسداشت تلاش‌های داوطلبان و ایجاد انگیزه برای ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه برگزار شد.