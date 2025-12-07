پخش زنده
امروز به مناسبت روز جهانی داوطلب، مراسمی برای قدردانی از فعالان جمعیت هلالاحمر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، امروز به مناسبت روز جهانی داوطلب، جمعیت هلالاحمر استان مراسمی ویژه برگزار کرد. در این مراسم از شماری از پزشکان، خیران و داوطلبان فعال که در طول سالهای گذشته در امداد و نجات، حمایت از آسیبدیدگان و حضور در بحرانهای طبیعی و اجتماعی نقشآفرینی کردهاند، قدردانی شد.
مسئولان حاضر در این مراسم با اشاره به جایگاه والای داوطلبان گفتند: حضور بیمنت و فداکارانه آنان در کنار مردم، سرمایهای ارزشمند برای جامعه است و هلالاحمر بدون پشتوانه این نیروهای مردمی نمیتواند مأموریتهای خود را بهخوبی انجام دهد.
این مراسم با هدف پاسداشت تلاشهای داوطلبان و ایجاد انگیزه برای ادامه فعالیتهای انساندوستانه برگزار شد.