بارش باران در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، اداره کل راهداری و حملو نقل جادهای آذربایجان غربی اعلام کرد: با توجه به آغاز بارش باران در سطح محورهای مواصلاتی استان، احتمال لغزندگی سطح راهها و کاهش دید افقی وجود دارد.
اداره کل راهداری وحمل ونقل جادهای استان از رانندگان خواسته، در صورت تردد در جادهها، حتماً تجهیزات زمستانی و ایمنی شامل لاستیک مناسب، زنجیر چرخ، بخاری سالم، چراغها و برفپاککن استاندارد به همراه داشته باشند. سرعت مطمئنه را رعایت کرده و با احتیاط کامل رانندگی کنند. از انجام سبقت و ترمز ناگهانی در محورهای لغزنده جداً خودداری و پیش از سفر، وضعیت راهها را از طریق سامانه ۱۴۱ اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان دریافت کنند.
براساس این اعلام، نیروهای راهداری و ماشینآلات اداره کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی بهصورت آمادهباش کامل در محورهای مواصلاتی استان مستقر هستند.