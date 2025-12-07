به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی گناباد گفت: مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید سالاری با مشاهده یک کامیون که از استان‌ های جنوبی به سمت خراسان رضوی در حرکت بود، این کامیون را برای بررسی های بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ علی رجبی امروز افزود: ماموران انتظامی بعد از بازرسی کامیون ۲ تن برنج قاچاق را که در زیر بار زرشک پنهان شده بود، کشف کردند.

وی ادامه داد: در این ارتباط یک متهم بازداشت و بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

مرکز شهرستان گناباد در فاصله ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد و جنوب استان خراسان رضوی واقع است.