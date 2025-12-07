شانزدهم آذر به پیشران توسعه و پیشرفت کشور، یعنی دانشجو اختصاص یافته است.

دانشجو، پیشران توسعه و پیشرفت کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ دانشجویان پیشران توسعه و پیشرفت کشور هستند.

۱۶ آذرماه سالروز شهادت سه دانشجوی استکبار ستیز دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۲ در تقویم به نام روز دانشجو نامگذاری شده روزی که با استکبار ستیزی و استقلال خواهی گِرِه خورده است.

دانشجویان امروز ایران اسلامی با الگو پذیری از دانشمندان و دانشجویان شهید در مسیر کسب علم و دانش و تعالی کشور حرکت می‌کنند و با شناخت توطئه‌ها و دشمنی استکبار با علم و دانش ایرانی در سنگر علم و دانش برای اعتلای ایران اسلامی تلاش می‌کنند.