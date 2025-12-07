رونمایی از پوستر جشنوارههای ملی خوشنویسی رضوی و نقاشیخط آیات در قزوین
پوستر بیستویکمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی و سومین جشنواره ملی نقاشیخط آیات در قزوین رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
امروز در قزوین از پوستر بیستویکمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی و سومین جشنواره ملی نقاشیخط آیات رونمایی شد. این جشنوارهها با هدف ترویج فرهنگ رضوی، گسترش مفاهیم قرآنی و شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان در حوزه هنرهای تجسمی برگزار میشوند.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، آخرین مهلت ارسال آثار اول بهمنماه تعیین شده است. مراسم اختتامیه نیز روز ۲۵ بهمنماه به صورت زنده در فضای مجازی برگزار خواهد شد.