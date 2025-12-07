بیش از ۱.۵ میلیون قطعه تخم چشم زده ماهی قزل آلا به خارج از کشور صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر شیلات جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: به همت واحد تولید ماهیان قزل آلا در فریدونشهر، بیش از یک ونیم میلیون قطعه تخم چشم زده به خارج از کشور صادر شده است.

محمدرضا عباسی با بیان اینکه در سال‌های گذشته ارمنستان، لهستان، دانمارک، فرانسه و اسپانیا از عمده کشور‌های مبدا، برای واردات تخم چشم زده به کشور و استان اصفهان بودند، افزود: امروز با تلاش متخصصان و کارآفرینان این استان کشور‌هایی از جمله ارمنستان از مقاصد صادراتی تخم چشم زده هستند.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته تولید این محصول تا حد زیادی موجب کاهش وابستگی به واردات، خروج ارز از کشور و نقص در تولید و پرورش ماهی پروار شده است.

مدیر شیلات جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: از سال ۱۴۰۲ تاکنون ۸ محموله از این محصول به ارمنستان ارسال شده است.

تخم چشم‌زده ماهی قزل‌آلا یک محصول راهبردی در تامین گوشت سفید و پرورش آبزیان به‌شمار می‌رود و استان اصفهان از جمله کانون‌های تولید آن در کشور است.

استان اصفهان سالانه بیش از ۱۰ هزار تُن ماهی خوراکی تولید می‌کند.