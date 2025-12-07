به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده در نشست ستاد انتخابات خوزستان افزود: ما در تلاش هستیم انتخابات به شکلی مناسب، در چارچوب قانون و در موعد مقرر بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی انجام شود.

وی ادامه داد: طبیعتا ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات نیاز به تمهید مقدمات است و به همین دلیل این جلسات با فرمانداران، بخشداران و دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار می‌شود تا اصول لازم رعایت و همه امور در چارچوب مشخص دنبال شود.

استاندار خوزستان بیان کرد: این انتخابات به همه نقاط استان، از مرکز تا شهرها، بخش‌ها و روستا‌ها تسری می‌یابد و می‌تواند بستری برای مشارکت بیشتر فراهم کند.

موالی زاده با اشاره به اینکه پس از مطرح کردن مشکلات استان در جلسه دولت و طرح موضوع ستاد توسعه استان، نظر رئیس‌جمهور بر این بود که نخستین جلسه استانی دولت در خوزستان برگزار شود، تاکید کرد: باید پیش از سفر، از حیث شکلی و محتوایی کاملاً برنامه‌ریزی کنیم تا از این فرصت پیش‌آمده نهایت استفاده را ببریم.

وی از گفت‌و‌گو با دستگاه‌های مختلف و انتخاب مجموعه‌ای از نخبگان و افراد باتجربه برای ارائه راهکار‌های توسعه استان خبر داد و گفت: این راهکار‌ها شامل اختیارات، گشایش‌ها، معافیت‌ها و سازوکار‌های نرم‌افزاری است و بخش دیگر آن به اعتبارات مربوط می‌شود.



