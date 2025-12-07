پخش زنده
امروز: -
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: باید تصویر واقعی زنان ایرانی را به همراه دستاوردهایشان در مجامع جهانی بازنمایی کرده و این پیشرفت زنان را با صدای بلند فریاد بزنیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، زهرا بهروزآذر در همایش روز زن در وزات امور خارجه با تاکید بر اینکه پیشرفت ایران نیازمند حضور همزمان زنان و مردان است، گفت: اگر قرار است به قلههای پیشرفتی که برای ایران عزیزمان ترسیم شده برسیم، به دو بال برای پرواز نیاز داریم: بال زنان و بال مردان.
وی در سخنانی که به بررسی جایگاه و دستاوردهای زنان ایرانی اختصاص داشت، این رویکرد را نه تنها باور دولت چهاردهم، بلکه ویژگی همیشگی تمدن ایران دانست و افزود: در تمدن ما همیشه زن با حفظ موهبتهای الهی و ویژگیهای مادرانه، توانسته در عرصههای اجتماعی حضور یابد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به عملکرد دولت در زمینه توانمندسازی زنان، از انتصابات بیسابقه در این حوزه خبر داد و گفت: آقای رئیس جمهور بیشترین انتصابات را در حوزه زنان داشتهاند. ۲۱ نفر با حکم رئیس جمهور وارد دولت شدند و ما امروز بیش از ۲۸ معاون وزیر زن داریم. اگر روسای سازمانها و مراکز همتراز را نیز اضافه کنیم، این عدد به حدود ۶۵ نفر میرسد که برای اولین بار در کشور اتفاق افتاده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: آمار و دستاوردهای زنان ایران، تصویری را که در سالهای گذشته در جهان ساخته شده، به چالش میکشد.
وی با اشاره به سرمایه گذاریهایی که در این سالها روی زنان ایران شده است، گفت: بیش از ۶۰ درصد ورودی دانشگاهها دختران، بیش از ۷۰ درصد کادر بهداشت و درمان و بیش از ۶۰ درصد کادر آموزش کشور را زنان تشکیل میدهند. ۲۴ درصد اختراعات ثبتشده در ایران توسط زنان به ثبت رسیده که این رقم در میانگین جهانی تنها ۱۴ تا ۱۷ درصد است.
بهروزآذر ادامه داد: پیشرفت زنان ایرانی را در مجامع جهانی با صدای بلند باید فریاد زد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان با اشاره به اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر حمایت یکسان قانون از همه مردم اعم از زن و مرد، بر تفاوت رویکرد ایران تاکید کرد و گفت: موضوع عدالت جنسیتی فراتر از برابری است. ما نه تنها برابری را میپذیریم، بلکه به عدالت جنسیتی که توجه ویژهای به ویژگیهای مادرانه زنان دارد، باور داریم و تمام تلاشمان را برای تحقق آن به کار میگیریم.
این مقام مسئول افزود: امیدوارم در بازنمایی تصویر واقعی زنان ایرانی، تمرکز بر دستاوردها و اشتراکات باشد. ظرفیتهای مختلفی از فرهنگ ایران، مانند زبان فارسی، صنایع دستی، هنر و علم، توسط زنان حفظ شده و آنها در این عرصهها بسیار توانمند و درخشان هستند. ما باید با جلوگیری از موازیکاری، یک تصویر واحد و واقعی از زنان ایرانی در عرصه بینالمللی ارائه دهیم.
بهروزآذر در بخشی از سخنان خود خطاب به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، یک پیشنهاد مشخص برای تقویت دیپلماسی اقتصادی زنان ارائه داد و گفت: آقای عراقچی، شما یک ابتکار ویژه در حوزه دیپلماسی استانی دارید. ما ظرفیت عظیمی از زنان کارآفرین در روستاها و مناطق عشایری مرزی داریم که محصولات صادراتمحور تولید میکنند. خواهشمندم با نگاهی ویژه، به این ظرفیت برای توسعه صادرات محصولات تولیدشده توسط زنان توجه کنید.
وی در پایان بر لزوم بازنمایی یکپارچه و واقعی از دستاوردهای زنان ایران در مجامع بینالمللی تاکید کرد و گفت: زنان ایرانی در خارج از کشور میتوانند حامل روایت دختران، مادران، پژوهشگران و کارآفرینان ایرانی باشند و باید قدر این ظرفیت را بدانیم و فاصله آنها را با وطن کم کنیم.