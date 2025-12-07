پخش زنده
امروز: -
۱۷ شرکت دانش بنیان، میزبان توانمندسازی شغلی مددجویان کمیته امداد استان اصفهان بودند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان، برگزاری رویداد "فرصتهای شغلی دانشبنیان و فناورانه" را گامی موثر در اتصال مددجویان تحت حمایت به مشاغل پایدار و فناورانه دانست و گفت: این رویداد با حضور ۲۸۰ نفر از مددجویان و ۱۷ شرکت دانشبنیان، با هدف تسهیل فرآیند استخدام، معرفی مشاغل نوین و آموزش مهارتهای موردنیاز بازار کار در دانشگاه اصفهان برگزار شد.
احمد رضایی با بیان اینکه در این رویداد، بیش از ۱۵۰ فرصت شغلی در حوزههای فناورانه، دانشبنیان و نوآورانه به شرکتکنندگان معرفی شد، ادامه داد: این برنامه با رویکرد توانمندسازی مددجویان طراحی و تلاش شد، نیازهای واقعی بازار کار دانشبنیان به طور مستقیم از سوی شرکتها به شرکتکنندگان منتقل شود.
وی اجرای این برنامه را مسیری سریع و عملی برای ورود مددجویان به بازار کار نوین دانست و افزود: معرفی فرصتهای شغلی ارائهشده به همت شرکتهای دانشبنیان، آموزش نحوه ورود موثر به بازار کار و آشنایی با مسیرهای شغلی پایدار از مهمترین بخشهای این رویداد بود.
رضایی همچنین یکی از محورهای ویژه این برنامه، را تبیین نقش هوش مصنوعی در آینده بازار کار اعلام و گفت: آشنایی مددجویان با فناوریهای نو، بهویژه هوش مصنوعی و تاثیر آن بر مشاغل آینده، میتواند زمینه انتخاب آگاهانهتر مسیر شغلی و افزایش پایداری اشتغال را فراهم کند.