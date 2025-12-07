به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت روز جهانی خاک و با شعار " خاک‌های سالم برای شهر‌های سالم" و به منظور اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست، محدوده تالاب گلمرز ارومیه از وجود زباله و پسماند پاکسازی شد.

در این برنامه که با حضور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه، رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره کل، جمعی از کارشناسان و محیطبانان اداره کل حفاظت محیط زیست استان و اداره ارومیه و با مشارکت جمعی از انجمن‌های مردم نهاد محیط زیستی، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت پسماندشهرداری ارومیه برگزار شد بر اهمیت حفاظت از خاک در برابر آلاینده‌ها تاکید شد.