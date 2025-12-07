پخش زنده
در سال جاری بیش از ۵۱۳ هزار دستگاه ناوگان حامل کالاهای صادراتی و وارداتی از پایانههای مرزی استان تردد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره ترانزیت ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی گفت: در ۸ ماهه گذشته از سال جاری بیش از ۵۱۳ هزار دستگاه ناوگان حامل کالاهای صادراتی و وارداتی از پایانههای مرزی استان تردد کرده است.
مدرس، رئیس اداره ترانزیت ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با اشاره به تردد بیش از ۵۱۳ هزار دستگاه ناوگان حامل کالاهای صادراتی و وارداتی از پایانههای مرزی استان در ۸ماهه سالجاری و رشد ۶ درصدی این ترددها نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، اظهار کرد: بیشترین تردد در این مدت مربوط به پایانه مرزی تمرچین با ۲۳۰ هزار و ۸۵۴ دستگاه ناوگان باری است که رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد.
وی خاطرنشان کرد: در این مدت بیش از ۴ میلیون و ۲۲۱ هزار مسافر ایرانی و خارجی نیز از پایانههای مرزی استان عبور کردهاند که نسبت به مدت مشابه ۴.۷۱ درصد افزایش داشته است.
مدرس یادآور شد: بیشترین میزان تردد مسافر مربوط به پایانه مرزی رازی با بیش از یک میلیون و ۱۹۸ هزار نفر بوده و پس از آن پایانه تمرچین با بیش از یک میلیون و ۱۷۷ هزار نفر قرار دارد که میزان تردد مسافر از این پایانه نسبت به مدت مشابه ۴۴.۸۶ درصد افزایش یافته است.
این مقام مسئول اظهارکرد:طبق آمارها این تعداد مسافر توسط ۷ هزار و ۵۹۹ دستگاه ناوگان مسافربری جابهجا شدهاند که بیشترین تردد ناوگان مربوط به پایانه مرزی تمرچین با ۳ هزار و ۵۹۳ دستگاه است.
رئیس اداره ترانزیت ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی تصریح کرد: افزایش ترددها به دلیل بهبود زیرساختها و فعالیتهای شبانه روزی اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان در سالهای اخیر است که با هدف راحتتر شدن عبور و مرور مسافران و ناوگان باری انجام شده است.