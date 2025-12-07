در نشستی ساماندهی سایت‌های زباله شهری سیه‌چشمه و آواجیق، تکمیل فنس‌کشی سایت زباله، و همچنین لزوم فرهنگ‌سازی و آموزش تفکیک و کاهش زباله در چالدران بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چالدران گفت: سومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند این شهرستان در سال ۱۴۰۴ به ریاست فرماندار و با حضور اعضای کارگروه، با هدف بررسی مسائل و چالش‌های حوزه پسماند در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد. حجت آذریار افزود: در این جلسه موضوعاتی از جمله پیگیری مصوبات پیشین، ساماندهی سایت‌های زباله شهری سیه‌چشمه و آواجیق، تکمیل فنس‌کشی سایت زباله، و همچنین لزوم فرهنگ‌سازی و آموزش برای جلب مشارکت عمومی در تفکیک و کاهش زباله از مبدأ مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: اکبری، فرماندار چالدران نیز در پایان جلسه با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات، اظهار داشت که همراهی مردم و مسئولان، به‌ویژه در زمینه تفکیک زباله و کاهش تولید پسماند، نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست شهرستان خواهد داشت.

رییس اداره حفاظت محیط زیست چالدران گفت: با اجرای دقیق مصوبات این کارگروه، انتظار می‌رود وضعیت مدیریت پسماند در شهرستان چالدران بهبود یافته و این اقدامات در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و حفاظت از محیط زیست منطقه مؤثر باشد.