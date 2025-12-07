پخش زنده
کارشناس هواشناسی استان گفت: سامانه بارشی بسیار فعال و قوی از امشب به آسمان ایلام وارد میشود که موجب آبگرفتگی معابر و جاری شدن سیلاب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مجتبی میهنپرست با حضور در استودیوی خبر صدا و سیما، اظهار کرد: ورود یک سامانه بارشی قوی از اواخر امروز، یکشنبه تا روز جمعه، آسمان استان را بارانی میکند.
وی افزود: براساس بررسی نقشههای پیشیابی، اوج بارشها در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه خواهد بود.
میهنپرست ادامه داد: دامنه تاثیر این سامانه سراسر استان را دربرمیگیرد، اما شدت بارشها در مناطق شمالی، مرکزی و شرقی ایلام چشمگیرتر از دیگر نواحی خواهد بود.
وی اضافه کرد: با توجه به حجم و شدت بارندگیها، هشدار سطح نارنجی صادر شده است و مردم باید هنگام بارشها از تردد غیرضروری در مسیرهای خطرناک و حاشیه رودخانهها خودداری کنند.
میهنپرست تأکید کرد: این سامانه، افزون بر بارشهای سنگین؛ با آذرخش، بارش تگرگ در برخی مناطق، وزش تندباد لحظهای و توفانهای تندری همراه است که موجب مهآلودگی و کاهش دید افقی در جادهها میشود.
این کارشناس هواشناسی؛ از جمله پیامدهای محتمل این سامانه را سقوط اجسام و سازههای سبک بر اثر وزش باد شدید، سیلابی شدن مسیلها، آب گرفتگی معابر شهری، طغیان رودخانهها، لغزندگی جادهها و اختلال در تردد خودروها برشمرد.
وی تشریح کرد: دمای روزانه هوای استان در طول فعالیت سامانه، پنج تا هفت درجه سانتیگراد، کاهش خواهد یافت و پس از عبور آن نیز دمای شبانه و صبحگاهی به طور محسوسی کاهش مییابد.
کارشناس پیشبینی هواشناسی ایلام توصیه کرد: عشایر در این مدت از کوچ و یا استقرار در کنار رودخانهها و خشکهرودها خودداری کنند و کشاورزان، گلخانهداران، دامداران و مرغداریها نسبت به استحکام سازهها و ماشینآلات خود اقدام کنند.
وی از کوهنوردان و دامداران هم خواست تا از حضور در مناطق بلند به علت خطر اصابت آذرخش و مه غلیظ خودداری و رانندگان نیز با توجه به لغزندگی جادهها، وجود مه و کاهش دید با سرعت مطمئنه و احتیاط کامل رانندگی کنند.
از ابتدای سال آبی جاری (۱۴۰۴ - ۱۴۰۵) تاکنون بیشترین بارش باران در دهلران با ۵۷.۶ میلیمتر و کمترین بارندگی هم در مهران با ۱۵ میلیمتر ثبت شده و مقدار بارش باران در ایلام نیز ۳۷ میلیمتر بوده است.
میزان بارش ثبت شده استان در سال آبی گذشته (۱۴۰۳–۱۵۰۴) برابر با ۲۶۵.۸ میلیمتر بود که نسبت به میانگین بلندمدت (۳۸۸.۵ میلیمتر) کاهش چشمگیر ۳۱.۶ درصدی نشان میدهد.
این کاهش بارشها نگرانیها نسبت به تداوم خشکسالی را در سال آبی جاری افزایش داده است.
بارشهای پاییزه در استان ایلام کمتر از نرمال یا در حد نرمال ارزیابی شده و روند خشکی هفتههای اخیر نیز تایید کننده این پیشبینی است؛ با این حال سامانه بارشی پیشرو میتواند، آغازگر تغییرهای محدود؛ اما امیدوارکننده در شرایط هوای استان باشد.